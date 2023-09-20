На Украине допустили ужесточение мобилизации

Депутат, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что допускает увеличение масштабов мобилизации украинцев для того, чтобы реагировать на рост российской армии, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. <…> Нужно будет увеличивать мобилизацию, чтобы можно было адекватно реагировать», — заявил Костенко.

Он утверждает, что сейчас на фронте находятся 400 тыс. российских военнослужащих, а кроме того повторил ничем не подтвержденную информацию о том, что в России якобы готовится мобилизация еще 700 тыс. солдат. По словам Костенко, до 80% личного состава ВСУ в данный момент составляют мобилизованные, которые ранее никогда не проходили службу в армии.

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