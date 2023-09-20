Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Украине допустили ужесточение мобилизации

Депутат Рады Костенко допустил увеличение масштабов мобилизации на Украине

close
100%
Телеграм-канал Типичная Одесса «Типичная Одесса»

Депутат, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко заявил, что допускает увеличение масштабов мобилизации украинцев для того, чтобы реагировать на рост российской армии, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. <…> Нужно будет увеличивать мобилизацию, чтобы можно было адекватно реагировать», — заявил Костенко.

Он утверждает, что сейчас на фронте находятся 400 тыс. российских военнослужащих, а кроме того повторил ничем не подтвержденную информацию о том, что в России якобы готовится мобилизация еще 700 тыс. солдат. По словам Костенко, до 80% личного состава ВСУ в данный момент составляют мобилизованные, которые ранее никогда не проходили службу в армии.

Ранее военкомат Львовской области проведет служебную проверку после распространения видео, на котором его сотрудники избивают мужчину, пытаясь задержать его.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях