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В США назвали сроки поставки ракет Harpoon Тайваню

Госдеп: Тайвань получит американские ракеты Harpoon в ближайшие годы

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Global Look Press

Тайвань получит американские противокорабельные ракеты Harpoon в ближайшие несколько лет. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Мира Резник, передает ТАСС.

«Поставки ракет Harpoon ожидаются в ближайшие годы», — сказала она.

Резник добавила, что власти Соединенных Штатов работают с американскими компаниями для ускорения процесса производства этих ракет, что приведет к сокращению сроков их поставок Тайваню.

6 сентября газета «Цзыю шибао» писала, что США передадут Тайваню 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS в 2024 году. По информации издания, в пакет также войдут два симулятора для подготовки экипажей и 64 тактические ракеты ATACMS.

До этого издание Global Times сообщало, что Пекин не ограничится заявлениями в ответ на военную помощь США Тайваню. Автор издания подчеркнул, что Вашингтон своими действиями намеренно провоцирует Пекин, нарушая принцип одного Китая. В связи с этим в Пекине не исключают вариант с применением силы.

31 августа профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявлял, что военная помощь Соединенных Штатов Тайваню демонстрирует желание Вашингтона спровоцировать военный конфликт с Китаем. Подобный сценарий был бы наиболее эффективным для сдерживания развития КНР.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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