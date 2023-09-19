Минобороны Азербайджана заявило об ударе по месту базирования российских миротворцев

Минобороны Азербайджана заявило о ликвидации радиолокационной станции ВС Армении. По данным ведомства, она была размещена в месте дислокации российских миротворцев.

«Была уничтожена радиолокационная станция (РЛС) P-18, принадлежащая формированиям вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент», — говорится в пресс-релизе ведомства.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве рассчитывают на то, что безопасность российских миротворцев будет безоговорочно обеспечена всеми сторонами.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана предупредило жителей Карабаха об угрозе.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Самопровозглашенная республика не получила признания со стороны государств—членов ООН.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

Дорога в Лачинском коридоре — единственная между Арменией и Карабахом. Ситуация осложнилась в декабре прошлого года, когда группа азербайджанцев перекрыла коридор. В Азербайджане требуют прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на ряде месторождений в Карабахе. В свою очередь Армения обвиняет Баку в гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.