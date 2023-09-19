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В Минобороны России сообщили о сбитом самолете Су-25 ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: в Запорожской области сбит украинский самолет Су-25

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Министерство обороны Украины

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что в Запорожской области был сбит самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

В российском оборонном ведомстве заявили, что ВС Российской Федерации за минувшие стуки удалось перехватить 16 реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган».

Также в Минобороны России сообщили, что украинские войска несут крупные потери в Клещеевке.

До этого пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила, что российские силы пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить теракт на территории России.

24 февраля 2022 года Вооруженные силы Российской Федерации начали специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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