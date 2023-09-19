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В Азербайджане заявили об атаках со стороны Армении

Азербайджан обвинил Армению в артобстрелах позиций азербайджанской армии

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Аппарат Президента Республики Армения

Азербайджан обвинил Армению в артобстрелах позиций азербайджанской армии. Об этом говорится в заявлении азербайджанского Министерства обороны.

В ведомстве утверждают, что формирования вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, ведут огонь из артиллерийских установок по позициям азербайджанской армии у Агдамского района.

«Подразделения Азербайджанской Армии принимают ответные меры в указанном направлении», — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны Азербайджана объявило о проведении локальных террористических мероприятий с целью восстановления конституционного строя.

В ведомстве заверили, что командование миротворческого контингента России проинформировано о начале мероприятий в регионе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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