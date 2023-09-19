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Военный эксперт указал на частое заблуждение об СВО

Военный эксперт Пинчук: у Украины не закончится мобилизационный ресурс

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Многие в России рассуждают, когда на Украине закончится мобилизационный ресурс, однако важно понимать, что при острой необходимости Киев обязательно найдет, кого забрать на фронт. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук.

«В истории всего нашего человечества, за пять с половиной тысяч лет цивилизации не было примера ни одной войны, где при относительно статичных условиях фронта у какой-то из сторон просто закончились люди, и поэтому столкновение прекращалось», — отметил Пинчук.

Он добавил, что мобилизационный потенциал может иссякнуть только тогда, когда исчезает ресурсная база, к примеру, при взятии под контроль территорий, с которых осуществлялся призыв.

В сентябре экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что проведение массовой мобилизации среди украинцев и дальнейшая отправка на фронт привела к национальной катастрофе внутри страны. По его словам, Украина приближается к гражданской войне.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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