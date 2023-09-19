В Запорожской области рассказали о новой волне контрнаступления ВСУ

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что третья волна контрнаступления Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении ожидается в сентябре.

Он отметил, что украинские военные пытаются восстановить боеспособность, имея призрачную цель овладеть Новопокровкой и Ильиченково, чтобы попытаться занять выгодные рубежи.

«Все планы противника известны. Их движения легко предугадать. В сентябре мы прогнозируем третью волну так называемого контрнаступа», — написал Балицкий.

По мнению главы Запорожской области, силу ВСУ подходят к концу, а новое наступление обернется для Украины «очередными колоссальными потерями», особенно на позициях украинских войск, «когда низина полностью просматривается и контролируется российскими войсками».

Также Евгений Балицкий заявил, что ВС Российской Федерации разбили колонну бронетехники ВСУ.

До этого в Запорожской области сообщили об отраженной атаке Вооруженных сил Украины у села Работино.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».