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Минобороны показало кадры удара по отряду ВСУ, который хотел форсировать Днепр

МО РФ: «Солнцепек» ликвидировал диверсантов ВСУ при попытке форсирования Днепра

Минобороны опубликовало кадры работы «Солнцепека» по подразделению ВСУ, которое пыталось форсировать Днепр.

«Выявленные разведкой и операторами БПЛА диверсионные отряды украинских боевиков уничтожены точным ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек», — указано в сообщении.

На кадрах видно, что снаряды тяжелой огнеметной системы прилетают по отряду украинской армии в момент подготовки к переправе через Днепр.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Также Минесашвили рассказал, что за прошедшие сутки российские дроны-камикадзе уничтожили наблюдательный пункт, боевую бронированную машину и пулеметный расчет ВСУ в Авдеевке и Раздоловке.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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