В «Ростехе» пообещали резко увеличить производство БПЛА

Директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев «Ростех» заявил о кратном увеличении производства таких барражирующих боеприпасов, как «Ланцеты» и «Кубы», сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что входящие в холдинг корпорации, например, «Калашников», продолжают наращивать производство высокоточного оружия и боеприпасов за счет расширения производственных мощностей.

«Кроме того, расширены возможности производства БПЛА, благодаря чем кратно увеличится выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион» и другие», — рассказал Оздоев.

Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов заявил, что самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной.

По его словам, сегодня экипаж 125-мм СПТП может работать полностью по данным от «Завета», получая целеуказание по каналу связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.