Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В «Ростехе» пообещали резко увеличить производство БПЛА

«Ростех» заявил о кратном наращивании производства боеприпасов «Ланцет» и «Куб»

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев «Ростех» заявил о кратном увеличении производства таких барражирующих боеприпасов, как «Ланцеты» и «Кубы», сообщает РИА Новости.

Он рассказал, что входящие в холдинг корпорации, например, «Калашников», продолжают наращивать производство высокоточного оружия и боеприпасов за счет расширения производственных мощностей.

«Кроме того, расширены возможности производства БПЛА, благодаря чем кратно увеличится выпуск таких моделей, как «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион» и другие», — рассказал Оздоев.

Ранее заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС «Курганмашзавода» (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») Роман Хромов заявил, что самоходная противотанковая пушка (СПТП) 2С25М может стать безэкипажной.

По его словам, сегодня экипаж 125-мм СПТП может работать полностью по данным от «Завета», получая целеуказание по каналу связи.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях