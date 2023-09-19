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Военный РФ назвал действия Российской армии главной причиной провала контрнаступления ВСУ

Эксперт Дандыкин: действия Российской армии привели к провалу наступления ВСУ

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Алексей Майшев/РИА Новости

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что главной причиной провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) послужили действия Российской армии. Об этом Дандыкин сообщил в интервью «Ленте.ру».

Эксперт подчеркнул, что Российская армия за полтора года профессионально окрепла, а ее военнослужащие проявляют массовый героизм.

Дандыкин отметил, что российская экономика и ее военно-промышленный комплекс выдержали все испытания. Он обратил внимание на важность консолидации общества, которое и материально, и морально всеми силами помогает своей армии.

По словам эксперта, на кону стоит только победа, поражение же недопустимо. Все это вместе и определяет неудачу контрнаступления украинских войск, считает Дандыкин.

Ранее сообщалось, генерал-полковник в отставке, доктор исторических наук, геополитик Леонид Ивашов заявил, что в ближайшее время крупное контрнаступление не ожидается ни со стороны Украины, ни со стороны России.

По его словам, это связано не только с погодными условиями, но и с тем, что стороны занимаются сбором снарядов. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается снарядный голод.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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