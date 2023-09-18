В США рассказали о причинах провала контрнаступления ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works высказал мнение, что ВСУ, решившись пойти в контрнаступление, не имея поддержки с воздуха, были обречены на неудачу.

«Как, во имя всего святого, вы хотели атаковать укрепленные позиции, когда вы можете полагаться только на наземные силы и артиллерию в небольшом количестве? Никогда в истории такого не было. Это невозможно», — сказал Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ отметил, что украинские войска решились пойти в наступление, не имея своего противовоздушного потенциала. В результате российские истребители могут беспрепятственно приближаться к линии фронта и наносить удары по ВСУ.

Джонсон также считает, что провал контрнаступления связан с серьезным просчетом стран НАТО. По его словам, Запад искренне верил, что украинцы не встретят сильного сопротивления со стороны российских войск.

До этого газета The New York Times писала, что Украина и ее зарубежные партнеры, среди которых оказались и США, могли сформировать чересчур высокие ожидания по отношению к контрнаступлению.

18 сентября испанская газета El Pais со ссылкой на украинского военного сообщала, что первая фаза контрнаступления имела катастрофические последствия для Киева. По словам собеседника агентства, еще летом ВСУ потеряли множество солдат и десятки единиц техники.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».