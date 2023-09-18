Политолог оценил идею Цекова насчет отсечения Украины от Черного моря

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью Pravda.Ru высказался в поддержку слов сенатора Сергея Цекова об отсечении Украины от Черного моря ради безопасности Крыма. Политолог отметил, что такие действия серьезно повысят безопасность полуострова, несмотря на то что Киев его все равно в покое не оставит.

«Конечно, это расстояние, во-первых. Во-вторых, тогда Украина потеряет выход к морю и уже не сможет на море вести действия, как сейчас там направляет плавающие всякие плавсредства автоматические, она уже не сможет этого делать. И корабли Черноморского флота РФ также будут в безопасности», — сказал Жарихин.

Он добавил, что для реализации данной идеи необходимо провести широкомасштабное наступление на Одессу и Николаев. По его словам, на сегодняшний день об этом речи не идет, однако такая перспектива реальна.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов до этого предложил создать в национализированной квартире украинского президента Владимира Зеленского музей борьбы с нацизмом.

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