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В ФРГ сообщили об отсутствии новых деталей по вопросу поставок Taurus на Украину

Кабмин ФРГ: новых деталей в ситуации с поставками Taurus на Украину не возникало

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Reuters

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что пока ничего нового по вопросу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатыми ракетами Taurus не возникло. Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Нет», — отметил Бюхнер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

18 сентября депутат бундестага Родерих Кизеветтер выразил уверенность, что власти страны примут решение о поставках Taurus в зону украинского конфликта уже на этой неделе. По его словам, использование Киевом этих снарядов может оказать существенное воздействие на российские линии снабжения в Крыму. В связи с этим парламентарий настоятельно рекомендовал правительству ФРГ последовать примеру союзников по НАТО и заключить с Украиной соглашение о применении данного вида боеприпасов.

За три дня до этого немецкий министр обороны Борис Писториус встретился с киевским мэром Виталием Кличко. Дискуссия состоялась в рамках конференции по случаю 375-й годовщины с момента подписания Вестфальского мира, которая проходила в Мюнстере.

При этом в ходе мероприятия глава украинской столицы задал представителю Берлина вопрос о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus, акцентировав внимание на их важности для ВСУ. В результате Писториус вышел из себя и заявил о непонимании причин, по которым Киев так часто упоминает данные снаряды.

Ранее ряд депутатов бундестага направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с требованием как можно быстрее принять решение по поставкам Taurus в зону боевых действий.

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