В ФРГ сообщили об отсутствии новых деталей по вопросу поставок Taurus на Украину

Представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер заявил, что пока ничего нового по вопросу снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) крылатыми ракетами Taurus не возникло. Об этом он рассказал в ходе брифинга, передает ТАСС.

«Нет», — отметил Бюхнер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

18 сентября депутат бундестага Родерих Кизеветтер выразил уверенность, что власти страны примут решение о поставках Taurus в зону украинского конфликта уже на этой неделе. По его словам, использование Киевом этих снарядов может оказать существенное воздействие на российские линии снабжения в Крыму. В связи с этим парламентарий настоятельно рекомендовал правительству ФРГ последовать примеру союзников по НАТО и заключить с Украиной соглашение о применении данного вида боеприпасов.

За три дня до этого немецкий министр обороны Борис Писториус встретился с киевским мэром Виталием Кличко. Дискуссия состоялась в рамках конференции по случаю 375-й годовщины с момента подписания Вестфальского мира, которая проходила в Мюнстере.

При этом в ходе мероприятия глава украинской столицы задал представителю Берлина вопрос о возможных поставках дальнобойных ракет Taurus, акцентировав внимание на их важности для ВСУ. В результате Писториус вышел из себя и заявил о непонимании причин, по которым Киев так часто упоминает данные снаряды.

Ранее ряд депутатов бундестага направили канцлеру ФРГ Олафу Шольцу письмо с требованием как можно быстрее принять решение по поставкам Taurus в зону боевых действий.