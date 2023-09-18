Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США пропал новейший истребитель-невидимка

В США идут поиски потерпевшего аварию в Южной Каролине стелс-истребителя F-35B

close
100%
Petros Karadjias/AP

В США ведутся поиски стелс-истребителя F-35B после аварии в штате Южная Каролина, в результате которой пилоту пришлось катапультироваться. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщает Объединенная база Чарльстон.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию», — заявили представители авиабазы.

По их словам, летчик благополучно катапультировался.

Как сообщили местному телеканалу WCSC в Корпусе морской пехоты США, авария случилась с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США отказались финансировать разработку нового двигателя для истребителей пятого поколения F-35, оставив компанию Pratt & Whitney единственным поставщиком двигательной установки.

До этого сообщалось, что на базе Су-57 могут быть в России разработаны перспективные самолеты для новых российских авианесущих кораблей.

Ранее сообщалось, что США отвели стелс-истребителю F-35A роль «агрессора».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях