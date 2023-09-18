В США пропал новейший истребитель-невидимка

В США ведутся поиски стелс-истребителя F-35B после аварии в штате Южная Каролина, в результате которой пилоту пришлось катапультироваться. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) сообщает Объединенная база Чарльстон.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию», — заявили представители авиабазы.

По их словам, летчик благополучно катапультировался.

Как сообщили местному телеканалу WCSC в Корпусе морской пехоты США, авария случилась с самолетом F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США отказались финансировать разработку нового двигателя для истребителей пятого поколения F-35, оставив компанию Pratt & Whitney единственным поставщиком двигательной установки.

До этого сообщалось, что на базе Су-57 могут быть в России разработаны перспективные самолеты для новых российских авианесущих кораблей.

Ранее сообщалось, что США отвели стелс-истребителю F-35A роль «агрессора».