В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в украинской столице, а также в Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины, следует из данных онлайн-карты Минцифры страны.

18 сентября издание «Зеркало недели» сообщило о сильных взрывах, прогремевших в городе Измаил Одесской области Украины.

Накануне стало известно о взрывах в городе Херсон, который находится под контролем киевских властей.

17 сентября сообщалось о взрывах в Одесской области.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.