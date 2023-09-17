В Херсонской области рассказали об успехах российских войск

Соединения группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки гаубицу «Мста-Б» и 120-мм миномет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона, передает ТАСС.

Уточняется, что в результате огневого поражения также были уничтожены четыре военнослужащих ВСУ, еще два получили ранения различной степени тяжести.

Представитель оперативных служб региона также сообщил, что в островной зоне была уничтожена позиция ВСУ, а на Каховском направлении — миномет калибра 120 мм с расчетом и боекомплектом.

До этого губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщал, что танк под командованием бойца из Хасынского округа региона Владимира Цацулина уничтожил несколько бронемашин ВСУ в зоне спецоперации.

16 сентября Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении. По данным ведомства, российские десантники при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет» нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.