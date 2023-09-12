В Вашингтоне заявили о начале реорганизации ВВС и Космических сил США

Американский министр Военно-воздушных Фрэнк Кендалл заявил, что ВВС и Космические силы США в связи с эпохой «конкуренции великих держав» будут реорганизованы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на выступление министра на конференции в пригороде Вашингтона.

По словам Кендалла, целью реорганизации является проведение к январю 2024 года спектра преобразований, которые позволят оптимизировать министерство ВВС для «конкуренции великих держав». Министр подчеркнул, что в США не могут терять время, и потому к этому сроку уже не будут выявляться альтернативные варианты действий и производиться их анализ, а на практике воплощаться в жизнь разработанные рекомендации.

Как сказал министр, эту работу будут направлять пять групп из состава различных командно-штабных структур ВВС и Космических сил США при непосредственном участии военных из подразделений этих войск. Будут рассмотрены организационные вопросы, оснащение техникой, рекрутирование и удержание ценного личного состава, поддержание боевой готовности и тыловое обеспечение.

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