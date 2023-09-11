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Киев резко отреагировал на задержку Берлином поставок ракет Taurus для Украины

Глава МИД Украины Кулеба в ультимативной форме потребовал у Берлина ракеты Taurus

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев не дала украинской стороне никаких надежд на быстрое принятие немецким правительством решения о поставке Украине крылатых ракет Taurus, на что из украинского МИД последовал резкий ответ, пишет немецкая газета Die Zeit.

«Вы все равно это сделаете. Я не понимаю, зачем мы теряем время», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как сообщает издание, причиной такого решения властей ФРГ стали опасения, что украинская армия будет наносить удары вглубь России, и тогда РФ нанесет ответный удар.

До этого первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер заявил, что Белый дом не исключает начала поставок ATACMS Украине, но пока не готов объявить о таком шаге. Как заявлял посол РФ в США Анатолий Антонов, США рискуют выйти на военный конфликт с РФ, если поставят Украине эти ракеты, способные достигать цели на расстоянии до 300 км.

Ранее стало известно, что США хотят потратить выделенные для Украины деньги на Тайвань.

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