Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России заявило об отражении шести атак ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: на Запорожском направлении у Работино отражены шесть атак ВСУ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на Запорожском направлении.

«За сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино», — сказал он.

По данным Минобороны, в результате этого украинская армия потеряла до 80 военнослужащих и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы ARTHUR шведского производства.

Также Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении за сутки.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что утром 10 сентября была пресечена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам в РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях