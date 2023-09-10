Минобороны России заявило об отражении шести атак ВСУ на одном из направлений

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные отразили шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино на Запорожском направлении.

«За сутки отражены шесть атак штурмовых групп 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Работино», — сказал он.

По данным Минобороны, в результате этого украинская армия потеряла до 80 военнослужащих и радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы ARTHUR шведского производства.

Также Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что российские военные отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожском направлении за сутки.

До этого в Министерстве обороны России заявили, что утром 10 сентября была пресечена попытка украинской стороны совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа по объектам в РФ.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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