Британия передала Украине четыре эхолота

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью £1,6 млн. Об этом сообщило британское Министерство обороны на сайте правительства Великобритании.

«Гидрографическое управление Великобритании, агентство Министерства обороны пожертвовало государственной гидрографической службе Украины оборудование на сумму £1,6 млн», — уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что это сделано с целью обеспечить безопасность морской навигации и поддержать коммерческое судоходство.

В Минобороны подчеркнули, что в общей сложности Украина получила два однолучевых и два многолучевых эхолота.

9 сентября в Великобритании сообщили, что обучают до 40% добровольцев ВСУ. По словам главы британского генштаба Патрика Сандерса, Соединенное Королевство вносит самый крупный вклад в обучение украинских военнослужащих.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.