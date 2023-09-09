В «Росэнергоатоме» заявили о террористической активности Украины

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил ТАСС, что активность, которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) проявляют в отношении города Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция (АЭС), носит террористический характер.

«Терроризм — это акт, который не решает мирные задачи и имеет своей целью запугать, подавить, вызвать панику, страх, напряжение. Именно такая военная активность у украинского режима», — сказал он.

Карчаа отметил, что украинские войска наносят удары в Энергодаре по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры.

«Эти удары беспилотников не решают никаких военных задач, но ведут к усилению стресса у населения с целью дальнейшего формирования протестных настроений у людей», — считает советник гендиректора «Росэнергоатома».

Он напомнил, что происходит это в городе атомщиков и подчеркнул, что один из столпов ядерной безопасности — это люди и их психологическое состояние.

«Даже не нанося ударов непосредственно по ЗАЭС, они все равно подрывают ядерную безопасность самым откровенным образом», — указал Карчаа.

По его словам, Запорожская АЭС в данный момент работает в штатном режиме. Четвертый энергоблок АЭС переведен в состояние холодного останова, шестой энергоблок работает в режиме горячего останова.

До этого Ренат Карчаа заявлял, что руководство Запорожской атомной электростанции отпустило с работы ряд сотрудников из-за возможных провокаций со стороны ВСУ.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.