В Минобороны заявили о нарушении обеспечения группировок ВСУ на двух направлениях

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российским военным за минувшие сутки удалось нарушить работу систему стратегической радиотехнической разведки на Херсонском и Запорожском направлениях.

«А также материально-технического обеспечения группировок войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), действующих на Херсонском и Запорожском направлениях», — говорится в публикации министерства.

До этого Министерство обороны России сообщало, что артиллеристы подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил РФ сорвали ротацию украинских войск на Краснолиманском направлении.

До этого подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что на Краснолиманском направлении ВСУ изменили тактику при атаках на позиции российских войск вблизи села Червоная Диброва в ЛНР.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.