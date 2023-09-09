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Экс-глава ЦРУ надеется, что США поставят Украине ракеты ATACMS

Экс-глава ЦРУ Петреус: США нужно поставить Киеву ATACMS и ускорить поставку F-16

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U.S. Army

США необходимо поставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и ускорить поставку истребителей F-16. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью британской газете The Telegraph.

«Я надеюсь, что... США предоставят армейский тактический ракетный комплекс, который удвоит дальность стрельбы по сравнению с тем, что мы уже предоставили», — сказал Петреус.

Он выразил надежду, что американские истребители также смогут поступить на вооружение украинской армии раньше, чем предполагается сейчас.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Ранее в Белом доме не подтвердили намерение руководства США отправить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

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