Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский рассказал РИА Новости, что российские войска отразили три атаки украинской армии на Купянском направлении.

По словам Зыбинского, российская артиллерия работала в районе Сергеевки. Украинские войска проводили атаки в направлении населенного пункта Ковалевка.

«Огнем артиллерии группировки все контратаки отражены», — поделился военный.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила украинскую буксируемую гаубицу M-777 и САУ 2С-1 «Гвоздика». Также был уничтожен минометный расчет в районе населенных пунктов Боровская, Андреевка, Песчаная и Крахмальная.

До этого Зыбинский сообщал, что российские подразделения завладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины на Купянском направлении близ населенного пункта Сергеевка.

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