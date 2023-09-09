В Интерполе встревожены из-за отправляемого на Украину оружия

Интерпол выражает тревогу и беспокойство касательно вооружения, поставляемого на Украину. Об этом рассказал генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Сток в беседе с телеканалом Euronews.

«Мы очень обеспокоены поставляемым оружием», — сказал Сток.

По его оценке, оружие может в будущем перекочевать на театры военных действий в другие страны.

Генсек Интерпола также добавил, что с российской стороной продолжается обмен информацией по преступлениям, не связанным с политическими мотивами.

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти страны обеспокоены сообщениями о поставке Украине от Соединенных Штатов «опасного оружия».

До этого Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $175 млн. Отмечается, что в рамках него Киев в том числе получит снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.

Ранее в России ограничили деятельность Интерпола.