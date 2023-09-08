Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о более чем 20 взрывах за неделю

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что находящиеся на территории Запорожской АЭС эксперты агентства сообщали о звуках более чем 20 взрывов за прошедшую неделю. Об этом говорится на сайте МАГАТЭ.

«В отчетах, которые я получаю от наших экспертов, сообщается о взрывах в отдалении от Запорожской АЭС. В то же время меня очень беспокоят возможные риски, которые грозят станции ввиду возросшей военной напряженности в данной местности», — сказал Гросси.

Он указал, что с 2 сентября эксперты МАГАТЭ слышали примерно 20 взрывов за три дня и еще несколько в последние дни.

При этом, по словам главы агентства, станция повреждения не получила.

1 сентября стало известно, что ВСУ во время проведения ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС устроили провокацию с имитацией взрывов, тем самым попытавшись дискредитировать российскую армию. Россия организовала режим прекращения огня для перехода наблюдателей миссии, и российские военные ему следовали. Переход на станцию пяти инспекторов успешно состоялся. Миссия МАГАТЭ находится на ЗАЭС с сентября 2022 года. В том же месяце Запорожскую область включили в состав России по итогам референдума. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.