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США выделят миллионы долларов на охрану восточной границы Словакии

Dennikn.sk: США направят $3,6 млн на проект по охране восточной границы Словакии

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Depositphotos

США выделят $3,6 млн на проект по охране восточной границы Словакии. Об этом пишет словацкое издание dennikn.sk.

По его информации, эти средства пойдут на обучение и поставку оборудования для охраны восточной границы.

«Проект направлен на помощь в охране границы от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также должен способствовать законному пересечению границы», — сказано в сообщении.

Как указывает издание, проект планируется реализовать в течение двух следующих лет.

До этого бывший премьер Словакии и глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Венгрией может обернуться для его страны катастрофой, если правительство будет закрывать глаза на эту проблему.

По мнению политика, Словакия превращается в лагерь для нелегальных мигрантов, а правительство бездействует.

Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль предсказала миграцию европейцев в Россию.

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