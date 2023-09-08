США выделят миллионы долларов на охрану восточной границы Словакии

США выделят $3,6 млн на проект по охране восточной границы Словакии. Об этом пишет словацкое издание dennikn.sk.
По его информации, эти средства пойдут на обучение и поставку оборудования для охраны восточной границы.
«Проект направлен на помощь в охране границы от незаконного перемещения оружия, наркотиков и людей, а также должен способствовать законному пересечению границы», — сказано в сообщении.
Как указывает издание, проект планируется реализовать в течение двух следующих лет.
До этого бывший премьер Словакии и глава оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что ситуация с нелегальными мигрантами на границе с Венгрией может обернуться для его страны катастрофой, если правительство будет закрывать глаза на эту проблему.
По мнению политика, Словакия превращается в лагерь для нелегальных мигрантов, а правительство бездействует.
Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль предсказала миграцию европейцев в Россию.