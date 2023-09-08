ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Запорожской области

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об уничтожении радиолокационной станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Трудового в Запорожской области.

«В районе населенного пункта Трудовое уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У», — сказал он.

В российском оборонном ведомстве заявили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и военной технике украинской армии в 113-ти районах.

«В районе Серебрянки в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны», — указал представитель Минобороны России.

Также в ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что российские ПВО за сутки уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.