Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВС России уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Запорожской области

МО России заявило об уничтожении радиолокационной станции ВСУ в районе Трудового

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил об уничтожении радиолокационной станции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Трудового в Запорожской области.

«В районе населенного пункта Трудовое уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68У», — сказал он.

В российском оборонном ведомстве заявили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесла огневое поражение живой силе и военной технике украинской армии в 113-ти районах.

«В районе Серебрянки в ДНР поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 63-й механизированной бригады ВСУ и 100-й бригады территориальной обороны», — указал представитель Минобороны России.

Также в ведомстве отметили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли перехватить четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что российские ПВО за сутки уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях