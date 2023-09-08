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Российские войска подбили второй британский танк Challenger 2

Балицкий заявил об уничтожении двух танков Challenger 2 в Запорожской области

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Global Look Press

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в регионе на поле боя уничтожены два британских танка Challenger 2.

Он отметил, что четыре британских танка обнаружены под Степногорском, еще два находятся в Орехове.

«А два вот вышли, по ним отработали «Корнетом». С первого же попадания полыхнул. Ребята наши отработали два танка. Они там стоят, их потом дожали», — сказал Балицкий.

Врио Запорожской области подчеркнул, что эти танки Вооруженные силы Украины «утащить» не смогут, поскольку вес машин огромный.

«Они будут где-нибудь в музее стоять», — добавил он.

По словам Балицкого, британские танки с точки зрения броневой мощи «никак себя не показывают».

Депутат Государственной думы от республики Крым, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что британский танк Challenger 2 в ближайшее время станет сырьем для металлургической промышленности России.

Ранее в Запорожской области рассказали об уничтожении британского танка.

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