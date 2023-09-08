Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью немецкому Youtube-каналу Die Weltwoche заявил, что российские войска окружат Харьков в ходе своего наступления.

«Они медленно продвигаются на севере в восточной части Украины, в конечном итоге они продвинутся дальше на восток, а затем на север и окружат Харьков», — уверен аналитик.

По его мнению, российские войска подготовили для украинской армии ловушку, в которой ВСУ будут нести большие потери. Кроме этого, Макгрегор уверен, что благодаря разведке российская сторона способна «обнаружить и уничтожить» любую цель на поле боя.

До этого бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что любое оружие, поставленное Украине с Запада, не поможет Киеву победить в конфликте с Россией.

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что завершение украинского конфликта произойдет только на условиях Москвы.

Ранее СИПРИ сообщило о сокращении оборонного экспорта РФ на треть.