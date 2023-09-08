Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали металлоломом поставляемые ВСУ танки

Немецкий аналитик Тиле раскритиковал поставляемые Украине танки Leopard 1

close
100%
«Военндело»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Военндело»

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле раскритиковал поставляемые на Украину танки, назвав танки Leopard 1 металлоломом, передает издание SRF.

«Если говорить иронично, то да <…> У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной. Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине», — заявил Тиле.

close
100%
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он пояснил, что недостаточное бронирование и невысокая, по сравнению с современными машинами, точность стрельбы ограничивают возможности применения Leopard 1 в бою. А долгие перерывы в поставках на Украину связаны с отсутствием производственных цепочек и персонала, чтобы подготовить танки к отправке.

Ранее глава МО ФРГ Борис Писториус заявил о планах утроить закупки боеприпасов в 2024 году.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях