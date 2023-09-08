В Германии назвали металлоломом поставляемые ВСУ танки

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле раскритиковал поставляемые на Украину танки, назвав танки Leopard 1 металлоломом, передает издание SRF.

«Если говорить иронично, то да <…> У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной. Если ей неправильно пользоваться, старая техника очень быстро станет металлоломом на Украине», — заявил Тиле.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Он пояснил, что недостаточное бронирование и невысокая, по сравнению с современными машинами, точность стрельбы ограничивают возможности применения Leopard 1 в бою. А долгие перерывы в поставках на Украину связаны с отсутствием производственных цепочек и персонала, чтобы подготовить танки к отправке.

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