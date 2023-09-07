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В Брянской области заявили об отражении новой атаки с беспилотника

Брянский губернатор Богомаз: система ПВО РФ сбила беспилотник самолетного типа

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Telegram-канале, что силы ПВО РФ сбили беспилотник самолетного типа на подлете к Выгоничскиму району.

«Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

До этого губернатор Брянской области заявил, что украинские силы атаковали промышленный объект в Брянске с помощью беспилотника. Также Богомаз оповещал о том, что Вооруженные силы Украины выпустили более 30 ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по селу Случевск Пожарского района.

Кроме того, 7 сентября губернатор Брянской области сообщал, что силами радиоэлектронной борьбы над Брянском был подавлен украинский беспилотный летательный аппарат.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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