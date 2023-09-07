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Франция назвала условия вывода войск из Нигера

Al Arabiya: Париж не выведет войска из Нигера, пока не узнает судьбу президента

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Afolabi Sotunde/Reuters

Франция не выведет войска из Нигера, пока не узнает дальнейшую судьбу свергнутого президента Мохамеда Базума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, Париж ведет постоянные переговоры с захватившими власть в Нигере мятежниками, они обсуждают вывоз французских артиллерии и авиации с территории африканского государства.

6 сентября телеканал France24 сообщил, что Франция намерена вывести часть военной авиации, включая беспилотники, с территории Нигера. Отмечается, что французские власти планируют вывести из Нигера большую часть беспилотников и свернуть присутствие авиации, «использовавшейся для борьбы с джихадистами».

Перед этим нигерийские мятежники потребовали от Франции предоставить график вывода войск из страны. Речь идет о силах операции «Бархан», которую проводили силы французской армии в Мали, Чаде, Буркина-Фасо, Мавритании и Нигере. Всего в Нигере находятся порядка 1,5 тыс. военнослужащих Франции, и французский генштаб планирует вывести только часть из них.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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