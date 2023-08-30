HIMARS потеряли эффективность для ВСУ

Реактивные системы залпового огня HIMARS, которые Украина получила от западных партнеров, начали терять свою эффективность. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на британского наемника.

По его словам, российские военные сумели адаптироваться к стратегии Вооруженных сил Украины применять ракеты для ударов по ключевым позициям.

Собеседник издания высказал мнение, что российские войска изменили свою тактику и разместили важные объекты вне зоны действия HIMARS, из-за чего этот комплекс стал бесполезным на поле боя.

Накануне американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн. В него вошли ракеты AIM-9M для ПВО, снаряды для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, средства разминирования, противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Днем ранее в США раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации. По словам заместителя главы Пентагона Кэтлин Хикс, за 18 месяцев Киеву отправили свыше 3,1 млн реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.