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Кличко подтвердил информацию о пожаре в Киеве

Кличко: в Шевченковском районе Киева загорелось административное здание

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

В Киеве после нескольких взрывов, произошедших рано утром 30 августа, возникли пожары. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, пожарно-спасательные службы были направлены в Дарницкий район для ликвидации огня. Также пожар произошел в административном здании в Шевченковском районе. Несколько человек пострадали.

В этот же день украинское издание «Страна.ua» сообщало, что в Киеве и Киевской области произошла новая серия взрывов.

Также стало известно о взрывах, которые раздались в ночь на среду в Кировоградской и Одесской областях.

До этого сообщалось, что в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на 30 августа произошли взрывы.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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