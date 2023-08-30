Кличко сообщил о возгорании административного здания в Киеве после взрывов

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что что в Шевченковском районе загорелось административное здание.

«Пожарно-спасательные службы тушат пожар в Дарницком... и в Шевченковском районе, где возникло возгорание в административном здании», — написал чиновник.

По его словам, также возгорание на открытой местности обнаружено в Шевченковском районе.

Ранее сообщалось, что серия взрывов произошла в ночь на 30 августа в Киеве и Киевской области.

Также стало известно о взрывах, которые раздались в ночь на среду в Кировоградской и Одесской областях.

До этого сообщалось, что в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины в ночь на 30 августа произошли взрывы.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.