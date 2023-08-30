Ми-8 ВСУ на Купянском направлении нанес удар по своим позициям

Украинский вертолет Ми-8 на Купянском направлении пытался нанести удар по войскам российской группировки «Запад», однако не смог долететь и в итоге отстрелялся по своим позициям. Об этом РИА Новости рассказал офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

По словам офицера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) на рубеже Копанки-Новосергеевка для поддержки своих обороняющихся частей применили вертолет Ми-8, который, однако, не долетел до расположения российских войск и из-за этого нанес огневое поражение по собственным позициям.

Якимкин также сообщил, что на Купянском направлении передовыми подразделениями группировки войск «Запад» были отражены две контратаки, которые противник предпринял силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии.

Ранее сообщалось, что российские десантники сорвали атаку ВСУ под Клещеевкой в ДНР. Артудар сорвал попытку штурма позиций российских войск, а артиллеристы-десантники после отработки целей оперативно сменили свои позиции.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.