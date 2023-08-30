Посольство РФ в США назвало верхом лицемерия новый пакет американской военной помощи Киеву

Посольство Российской Федерации в США назвало верхом лицемерия решение вашингтонской администрации предоставить новый пакет военной помощи Украине. Об этом сообщает Telegram-канал дипломатического представительства.

Объявленная Вашингтоном поставка «обанкротившемуся режиму Зеленского» снарядов для РСЗО HIMARS, систем ПВО и других боеприпасов стоимостью четверть миллиарда долларов является верхом лицемерия, говорится в заявлении посольства. Особенно когда США объясняют такие поставки «заботой» о народе Украины. На самом же деле американские власти не думают отказываться от концепции борьбы с Россией до последнего украинца.

Посольство отметило, что невозможно не связать решение о предоставлении Киеву новой военной помощи с недавними высказываниями бывшего кандидата в президенты США Митта Ромни. По словам российского дипломатического представительства, Ромни выдал и себя, и местных ястребов «с потрохами». Он прямо заявил, что США надеются уничтожить на Украине российскую армию с помощью весьма небольших финансовых затрат и, кроме того, не ставя под угрозу жизнь ни одного американского военного. Таким образом, становится очевидным, что жизни граждан других государств для США большого значения не имеют.

Ранее американские власти объявили об очередном пакете военной помощи Украине на $250 млн.

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