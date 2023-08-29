В Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации

США отправили на Украину больше трех миллионов реактивных снарядов и ракет за полтора года с начала конфликта. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, передает РИА Новости.

«За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов», — сказала она.

Хикс также напомнила, что объем помощи Украине со стороны США уже превышает $43 млрд. Белый дом запросил у конгресса для нее дополнительно $21 млрд, в том числе $13 млрд — на поставки вооружения.

25 августа восстановление Украины обойдется странам Запада не менее чем в $600 миллиардов. Согласно мнению авторов статьи, союзники Украины, включая Соединенные Штаты, должны будут выплачивать эту сумму ежегодно в течение десяти лет.

До этого президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявлял, что Соединенным Штатам не стоит выделять Украине новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Вашингтону необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем. По его словам, американская экономика значительно ослабла, государство не может позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Киева.

22 августа в Министерстве финансов Украины сообщали, что страна получила седьмой транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1,5 млрд.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.