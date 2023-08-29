Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации

Пентагон: США за полтора года поставили Украине три миллиона ракет и снарядов

close
100%
Shutterstock

США отправили на Украину больше трех миллионов реактивных снарядов и ракет за полтора года с начала конфликта. Об этом заявила заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс, передает РИА Новости.

«За прошедшие с тех пор 18 месяцев мы отправили на Украину свыше 3,1 миллиона реактивных снарядов, ракет, выстрелов для минометов и артиллерийских орудий. И это только четыре категории боеприпасов», — сказала она.

Хикс также напомнила, что объем помощи Украине со стороны США уже превышает $43 млрд. Белый дом запросил у конгресса для нее дополнительно $21 млрд, в том числе $13 млрд — на поставки вооружения.

25 августа восстановление Украины обойдется странам Запада не менее чем в $600 миллиардов. Согласно мнению авторов статьи, союзники Украины, включая Соединенные Штаты, должны будут выплачивать эту сумму ежегодно в течение десяти лет.

До этого президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс заявлял, что Соединенным Штатам не стоит выделять Украине новый пакет финансовой поддержки, вместо этого Вашингтону необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем. По его словам, американская экономика значительно ослабла, государство не может позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Киева.

22 августа в Министерстве финансов Украины сообщали, что страна получила седьмой транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1,5 млрд.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях