ВСУ с начала конфликта выпустили два миллиона натовских снарядов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала конфликта выпустили два миллиона снарядов калибром 155 миллиметров, таким образом почти израсходовав запасы стран НАТО. Об этом пишет The Washington Post.

«Согласно одной из оценок США, с начала войны украинцы выпустили около 2 миллионов снарядов калибром 155 миллиметров, практически исчерпав западные запасы», — говорится в статье.

Американские военнослужащие полагают, что боеприпасы зачастую расходуются напрасно, так как огонь не всегда ведется прицельно.

Отмечается, что власти США призывают Киев использовать снаряды для ударов по «наиболее важным целям».

10 августа в Пентагоне сообщили, что США увеличили ежемесячный выпуск поставляемых Киеву 155-миллиметровых снарядов с 14 до 24 тысяч штук. Отмечалось, что в следующем году Пентагон намерен выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлете стратегической авиации РФ.