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Пленный военнослужащий ВСУ призвал прекратить боевые действия и свергнуть олигархов

Пленный боец ВСУ Романюк: Украине надо сбросить Зеленского и олигархов

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Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых пленный военнослужащий ВСУ Юрий Романюк заявил, что народ Украины находится в нищем состоянии, и для его развития необходимо «сбросить» президента Владимира Зеленского и олигархов.

Сообщается, что мужчина служил в 35 бригаде морской пехоты ВСУ. Он рассказал, что ему 50 лет, на Украине у него осталась семья.

«Ребята, не идите воевать. Вас власть обманет!», — подчеркнул Романюк.

По словам военнопленного, командирский состав воспринимает мобилизованных «как мясо».

«Власть о нас не думает. Пока мы сами не возьмем власть в свои руки, ничего хорошо не будет», — подчеркнул он.

До этого бывший боец ВСУ Кисщук поблагодарил ВС РФ за достойное обращение в плену.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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Операция на Украине
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