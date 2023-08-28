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В Белграде назвали неприемлемым подписание Сербией декларации «Крымской платформы»

Глава МИД Сербии Дачич: Белград не подпишет декларации «Крымской платформы»

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Burhan Ozbilici/AP

Первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что участие сербского премьера Анны Брнабич в форуме «Крымская платформа» не подразумевало присоединения к ней и подписания итоговой декларации, так как это является неприемлемым для Белграда. Об этом Дачич сказал в интервью телеканалу Pink TV.

По словам министра, разговоры о том, что Сербия якобы присоединилась к «Крымской платформе», являются манипуляцией. Дачич подчеркнул, что Белград не присоединился к «Крымской платформе» и декларации, а Брнабич приняла участие в ее работе только с помощью видеообращения. Глава МИД Сербии отметил, что власти не поддержали текст декларации «Крымской платформы», так как она выходит за пределы приемлемых для Белграда границ.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич поддержала интеграцию Украины в Евросоюз, а также выразила готовность принять участие в восстановлении страны.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году к организуемому Киевом форуму «Крымская платформа» присоединилась Сербия.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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