В Амстердаме прошла акция протеста против поставок оружия Украине

Около 100 человек вышли на акцию протеста против поставок оружия Украине в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу поверить в то, что делают Нидерланды, это просто невообразимо. Нам нужен мир, страны НАТО должны прекратить поставки Украине», — заявила одна из участниц протеста.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна наладила производство ракет и снарядов на своей территории.

19 августа Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16. Отмечается, что коалиция планирует начать обучение украинских пилотов полетам на F-16 в августе в Дании, пока не будет создан центр в Румынии.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.