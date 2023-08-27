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В Амстердаме прошла акция протеста против поставок оружия Украине

ТАСС: около 100 человек вышли на акцию в Амстердаме против поставок оружия Киеву

Около 100 человек вышли на акцию протеста против поставок оружия Украине в столице Нидерландов Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не могу поверить в то, что делают Нидерланды, это просто невообразимо. Нам нужен мир, страны НАТО должны прекратить поставки Украине», — заявила одна из участниц протеста.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна наладила производство ракет и снарядов на своей территории.

19 августа Нидерланды и Дания подтвердили, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16. Отмечается, что коалиция планирует начать обучение украинских пилотов полетам на F-16 в августе в Дании, пока не будет создан центр в Румынии.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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Операция на Украине
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