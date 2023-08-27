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Крупнейший американский авианосец зашел в турецкий порт Анталья

AA: крупнейший авианосец США «Джеральд Форд» вошел в турецкий порт Анталья

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U.S. Navy

Директор порта QTerminals Озгют Серт заявил, что крупнейший авианосец США »Джеральд Форд» вошел в турецкий порт Анталья, передает AA.

Сообщается, что на борту американского корабля находятся 4,5 тыс. человек. По словам Серта, визит экипажа авианосца в Анталью принесет значительный вклад в экономику страны.

«Экипаж судна «Джеральд Р. Форд» прогулялся по Анталье и сделал покупки. Туристы и жители Антальи в свою очередь с интересом наблюдают за кораблем», — прокомментировал глава порта прибытие корабля.

До этого США сообщили о прибытии атомного авианосца «Рональд Рейган» в порт Данонг во Вьетнаме.

Это уже третий заход американских авианосцев в порты Вьетнама: первый произошел в 2018 году, второй — в 2020. В 2023 году США и Вьетнам отмечают десятую годовщину стратегического партнерства. Нормализация отношений между странами произошла в 1995 году.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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