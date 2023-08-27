Российские военные перекрыли пролив у Генического порта

Военные ВС России перекрыли пролив у Генического морского порта в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, был закрыт вход между причалом морского порта и рыбацкой пристанью, куда часто заходят местные жители. Там были установлены два рыболовецких сейнера, а также между ними и берегами натянули тросы.

Кроме того, как отмечает Mash, были усилены меры защиты Чонгарского моста, который соединяет Крым с Херсонской областью.

До этого сообщалось, что соединениям группировки войск «Днепр» удалось ликвидировать в Херсонской области гаубицу Д-30 военных сил Украины.

Также стало известно, что шесть населенных пунктов остались без света в Новокаховском городском округе Херсонской области из-за артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.