На Херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 15 украинских военнослужащих, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, украинская армия потеряла пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу Д-30.

За минувшие сутки ведения спецоперации на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 200 человек, на Купянском — до 50 бойцов, на Донецком — до 225, на Краснолиманском — до 60 человек, заявили в Минобороны России.

Как отмечал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ активизировались на Днепре, но их попытки «заработать перемоги» безуспешны.

16 августа Сальдо сообщал, что с начала месяца потери украинской армии насчитывают около 400 человек, из них около 100 намеревались переправиться через Днепр.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.