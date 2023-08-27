ВС России отразили 11 атак украинских военных на Купянском направлении

Российские военные за прошедшие сутки отбили 11 атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что подразделения «Западной» группировки войск сумели сдержать натиск украинских солдат благодаря артиллерийскому огню и поддержке авиации. Также бойцы Вооруженных сил РФ применяли тяжелые огнеметные системы, указано в сообщении.

«Потери противника на Купянском направлении составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США», — рассказали в МО.

Согласно полученной информации, ВСУ пытались атаковать позиции российских войск в районе села Синьковка в Харьковской области. Кроме того, активизацию украинских военных зафиксировали недалеко от населенных пунктов Новоегоровка и Новоселовское в ЛНР.

Также оборонное ведомство сообщило, что в ночь на 27 августа российские солдаты нанесли удар по аэродрому в Киевской области. Объект расположен вблизи населенного пункта Пинчуки и был успешно поражен при помощи высокоточного оружия.

Ранее украинские военные заявили о разочаровании из-за риторики Киева относительно хода боевых действий.