Отряд кораблей ТОФ вернулся во Владивосток после патрулирования в Тихом океане

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток, где его торжественно встретили после совместного российско-китайского патрулирования в Тихом океане. Об этом сообщается в Telegram-канале ТОФ.

Согласно сообщению пресс-службы флота, отряд кораблей ТОФ состоял из больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», а также корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

В ТОФ указали, что совместное патрулирование длилось более трех недель. Корабли флота вместе с отрядом ВМС Народно-освободительной армии Китая прошли более 6,5 тысячи морских миль через Японское, Охотское, Берингово моря и Тихий океан. В ходе патрулирования российско-китайский отряд прошел вдоль Курильской гряды и обогнул часть архипелага Алеутских островов.

В апреле сообщалось, что восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 провели патрулирование над Японским и Охотским морями в рамках проверки боеготовности Тихоокеанского флота (ТОФ).

14 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о проведении внезапной проверки ТОФ. Он заявил, что основной ее целью является наращивание способности Вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.