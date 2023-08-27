Обозреватель газеты Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни выразил мнение, что попытки западных стран нанести стратегическое поражение России оказались безуспешными.

По словам журналиста, власти США неоднократно признавали неспособность Вашингтона и стран НАТО одержать верх над Россией и Китаем из-за недостатков в военной промышленности.

Аль-Хусейни отметил, что «американо-натовская колониальная ось» начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил.

По мнению обозревателя, «новые американские тенденции» говорят о военном проигрыше НАТО и США. Он добавил, что это поражение превзойдет все предыдущие, которые были нанесены мировым империям.

В июне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что американские власти намереваются нанести РФ стратегическое поражение, а поэтому совершенно не заинтересованы в переговорных решениях по Украине. По словам дипломата, Вашингтон все глубже втягивается в украинский кризис и подталкивает Украину к еще большей трагедии.

Представитель РФ при ОНН Василий Небензя также говорил о том, что, оставляя вооружение Украине, западные страны руководствуются не ценностями гуманизма, а стремлением нанести России стратегическое поражение.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.