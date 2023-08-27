Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ливане заявили о провале попытки НАТО нанести поражение России

Al Binaa: проект НАТО по стратегическому поражению России провалился

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Обозреватель газеты Al Binaa Мухаммед Садек аль-Хусейни выразил мнение, что попытки западных стран нанести стратегическое поражение России оказались безуспешными.

По словам журналиста, власти США неоднократно признавали неспособность Вашингтона и стран НАТО одержать верх над Россией и Китаем из-за недостатков в военной промышленности.

Аль-Хусейни отметил, что «американо-натовская колониальная ось» начала приближаться к признанию реалий украинского Майдана и международного стратегического баланса сил.

По мнению обозревателя, «новые американские тенденции» говорят о военном проигрыше НАТО и США. Он добавил, что это поражение превзойдет все предыдущие, которые были нанесены мировым империям.

В июне российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что американские власти намереваются нанести РФ стратегическое поражение, а поэтому совершенно не заинтересованы в переговорных решениях по Украине. По словам дипломата, Вашингтон все глубже втягивается в украинский кризис и подталкивает Украину к еще большей трагедии.

Представитель РФ при ОНН Василий Небензя также говорил о том, что, оставляя вооружение Украине, западные страны руководствуются не ценностями гуманизма, а стремлением нанести России стратегическое поражение.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях