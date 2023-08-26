Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ скоро потеряют «элитную 82-ю десантно-штурмовую бригаду», которую отправили на передовую. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Dialogue works.

По его мнению, ВСУ потеряли на передовой танки и БМП НАТО. Это доказывает, что контрнаступление якобы зашло в тупик, считает Джонсон.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в список террористов и экстремистов) рассказал, какие преимущества потенциально может дать Вооруженным силам Украины полученные от западных стран истребители F-16.

По его словам, у самолетов есть противокорабельные ракеты, летящие на 220 км.

При этом, по его словам, российские Су-35 «видят дальше и стреляют дальше», чем F-16.

До этого глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что подготовка украинских летчиков на истребителях F-16 займет 6-8 месяцев.

Это означает, что первая группа, которая начала обучение в Дании в этом месяце, будет готова к февралю 2024 года.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.